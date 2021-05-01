Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını takip etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını tribünden takip etti.TFF 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Altay’ı konuk etti. Play-off potasını yakında ilgilendiren mücadeleyi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden takip etti. Avcı’nın yardımcı antrenör Orhan Ak da tribünde mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.