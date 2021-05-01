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Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını takip etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını tribünden takip etti.

Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını takip etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını tribünden takip etti.

TFF 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Altay’ı konuk etti. Play-off potasını yakında ilgilendiren mücadeleyi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden takip etti. Avcı’nın yardımcı antrenör Orhan Ak da tribünde mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.
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