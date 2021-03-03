Ankaragücü, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattaki Onyekuru'nun pasında topla buluşan Gedson'un ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutu kaleci Korcan dışarıya çıkardı.

34. dakikada Ankaragücü kalecisi Ertaç'tan önce davranan Emre Kılınç ceza sahası önünde kaleciden kaptığı topta yaptığı vuruşu yan ağlarda kaldı.

44. dakikada Bartolomeu rakip ceza sahası sağ tarafından rakipleri bir bir geçerek içeriye kat etti. Bartolomeu'nun sert ve düzgün şutunu Kaleci Muslera kurtardı.

45. dakikada Ankaragücü, Galatasaraylı Arda Turan'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı.

45+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

49. dakikada Ankaragücü ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, Galatasaraylı Onyekuru, topu Falcao ile buluşturdu. Topu düzelterek düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı oyuncunun şutunu kaleci Friedrich kurtardı.

55. dakikada sol kanattan topu taşıyan Ankaragüçlü Saba ceza sahası içerisinde kadar sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Saba, topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara yollayarak farkı ikiye çıkardı. 2-0

57. dakikada Galatasaraylı Mostafa, rakibi İbrahim Akdağ'a yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

73. dakikada Galatasaraylı Linnes'in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

87. dakikada Ankaragücü'nde Saba, ikili mücadelede kaptığı topta bekletmeden sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Galatasaray'da Donk girdiği ikili mücadelede topu sol kanattaki takım arkadaşı Kerem'e oynadı. Ceza sahası içerisine sokulan Kerem topu kaleci Friedrich'in solundan ağlara göndererek farkı bire indirdi. 2-1

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (Friedrich dk. 41), Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Orkan Çınar dk. 90 ?), Endri Çekiçi (Lukasik dk. 90 ?), Bartolomeu (Voca dk. 72), Alper Potuk (Emre Güral dk. 72), Saba, Borven

Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diousse, Badji

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Linnes dk. 46), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Babel dk. 83 ?), Emre Kılınç (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Arda Turan (Falcao dk. 46), Mostafa, Onyekuru (Feghouli dk. 79)

Yedekler: Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Luyindama

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: İbrahim Akdağ (dk. 45+2 pen.), Saba (dk. 55) (Ankaragücü), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+2) (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Mostafa (dk. 58) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Atila Turan, Sarlija, Saba, İbrahim Akdağ, Kitsiou (Ankaragücü), Yedlin, Etebo, Marcao, Babel (Galatasaray)