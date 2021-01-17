Attilla Szalai sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Attilla Szalai sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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