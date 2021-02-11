Avni Yıldırım: “Kemeri Türkiye’ye getirmek istiyorum”

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat’ta ABD Miami’de WBA (Dünya Boks Birliği) ve WBC (Dünya Boks Konseyi) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile yapacağı müsabaka öncesinde basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, altın kemeri Türkiye’ye getirmek istediğini ifade ederek, “İnşallah kemeri Sinan abinin mezarına götürmek nasip olur” diye konuştu.
“İnşallah kemeri Sinan abinin mezarına götürmek nasip olur”Enerjisinin çok yüksek olduğunu dile getirerek sözlerini sürdüren Avni Yıldırım, “Antrenörüm Joel Diaz’a çok güveniyorum. Her şey güzel olacak. Hiç kimse Türk boksöre şans vermiyor. Bunu insanların gözüne sokacağız. İnşallah hakkımız olan altın kemeri almak nasip olur, kemeri ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sinan abinin maçlarını izleyerek boksa başladım. Kendisi, bizim için efsane. Onu hiçbir zaman geçemeyiz. Onun yolundan gitmek bize nasip oldu. İnşallah kemeri Sinan abinin mezarına götürmek nasip olur" diyerek sözlerini tamamladı.