Avrupa Konfederasyon Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Avrupa Konfederasyon Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Yiğidolar 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Pedro Henrique’nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Stat: Zimbru
Petrocub Hincesti: Meira x, Potirniche xx, Efros xx, Jardan xx, Revenco x, Iosipoi x, Bogaciuc xx, Ambros xx, Douanla xx, Mihail Platica xx, Sergiu Platica x
Yedekler: Igor Mostovei, Onana Ndzomo, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Bejan, Constantin Sandu, Iaser Turcan, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi, Vadim Gulceac
Teknik Direktör: Lilian Popescu
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Ahmet Oğuz xxx, Goutas xx, Caner xxx, Uğur xxx, Cofie xxx, Hakan Arslan xxx, Fajr xxx, Sefa xx, Henrique xx, Kayode xx
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix, Leke James, Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)Sarı kartlar: Jardan, Platica (Petrocub)