Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic, hayatını kaybetti

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.
EOC’nin 8. başkanı olarak görev yapan Kocijancic, Slovenya’nın en yüksek spor ödülü ’Bloudek’e de layık görülmüştü.
AVRUPA OLİMPİYAT KOMİTELERİ (EOC) BAŞKANI JANEZ KOCİJANCİC, 78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.
EOC’nin 8. başkanı olarak görev yapan Kocijancic, Slovenya’nın en yüksek spor ödülü ’Bloudek’e de layık görülmüştü.