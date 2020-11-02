Ayhancan Güven, Fransa’da yine podyumda

Porsche Carrera Cup France’ı son 2 sezonda zirveye tamamlayan Ayhancan Güven, bu kez ikinci olarak podyuma çıktı.
Porsche Carrera Cup France’ta son durak noktası yarışları Barcelona’da yapıldı. Sezonun son yarışına ilk cepten başlayan Ayhancan Güven, yarısından fazlası ilk virajda yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracının arkasında geçen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. Son yarışa genel klasman beşincisi olarak başlayan Ayhancan Güven, sezonun son yarışında elde ettiği podyumla, pilotlar sıralamasında ikinci olmayı başardı.