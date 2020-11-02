Ayhancan Güven, Fransa’da yine podyumda

Porsche Carrera Cup France’ı son 2 sezonda zirveye tamamlayan Ayhancan Güven, bu kez ikinci olarak podyuma çıktı.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, önemli bir başarıya imza attı. Ayhancan Güven, son iki sezonda mutlu sonla tamamladığı Porsche Carrera Cup France’ı bir kez daha podyumda noktaladı. Barcelona’daki son yarışta ikinci olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup France 2020 sezonunu da ikinci olarak bitirdi.

Porsche Carrera Cup France’ta son durak noktası yarışları Barcelona’da yapıldı. Sezonun son yarışına ilk cepten başlayan Ayhancan Güven, yarısından fazlası ilk virajda yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracının arkasında geçen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. Son yarışa genel klasman beşincisi olarak başlayan Ayhancan Güven, sezonun son yarışında elde ettiği podyumla, pilotlar sıralamasında ikinci olmayı başardı.