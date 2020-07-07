Başakşehir - Denizlispor maçında gerginlik

Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.
SÜPER LİG’İN 31. HAFTASINDA OYNANAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MÜSABAKASINDA İKİ TAKIM YÖNETİCİLERİ ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI.
Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.