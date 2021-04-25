Başkan Ali Koç: “Biz işimize bakacağız, sahanın içinde olacağız”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın yakaladığı seri sonrası saldırı altına alınmaya çalışıldıklarını belirterek, “Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden, bir şekilde haksız ithamlarla, saldırılarla, bizi saha dışına çekme ve kavga içine almaya çalışıyorlar. Biz camialara şirin gözükmek adına tribünlere oynama yapmayacağız. Biz işimize bakacağız, sahanın içinde olacağız” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in 37. haftasında 3-2 galip geldikleri Kasımpaşa maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçı kazandıklarını belirten Başkan Koç, “3 puanı aldığımız için memnunuz. Her maç artık final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık. Artık son 15-20 dakikalarda da çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu yaparız. Takımıma, hocamı, tüm ekibi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önemli bir üç puan aldık” şeklinde konuştu.

“Maçlar sadece sahada değil saha dışında kazanılıyor”

Kasımpaşa maçı öncesi kulübün VAR ile ilgili yaptığı paylaşım için Ali Koç, “VAR operatörü ile ilgili söylenmesi gerekeni arkadaşlar söyledi. Savcılıkta olan bir konu. İnsan şaşırıyor. Hal böyleyken nasıl bu maçlara atanıyorlar bilmiyorum. Bunun zaman gösterecek” dedi. Başkan Koç, takımın yakaladığı seri sonrası camianın saldırı altına alındığını ifade ederek, “Biz bir seri, kimya, hava yakaladık. Burnumuzu kaldırdık. Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde haksız ithamlarla, saldırılarla, bizi saha dışına çekme ve kavga içine almaya çalışıyorlar. Taraftarımız, camiamız bana çok kızıyor, biliyorum ‘niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz, neden cevap vermiyorsunuz’ diye. Bizim tarzımız farklı. Biz camialarımıza şirin gözükmek adına tribüne oynama yapmayacağız. Bizimle alakası olmaya konular bize yapıştırılmaya çalışıyor. Bundan birkaç ay önce oynadığımız derbide rakibimiz burada demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Son dönemde şaşkınlıkla izliyorum. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Biz işimize bakacağız, sahanın içinde olacağız. Bunun asıl sebebi şu. Türkiye’de şöyle bir intiba var maçlar sadece sahada değil saha dışında kazanılıyor. Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek, gerek kendinle ilgili gerekse rakiplerle ilgili açıklamalar yapılıyor. Biz bu yollara girmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Bu şekilde davranırsak Türk sporlarının sorunlarını çözemeyiz. Biz diyoruz rekabeti sahada bırakalım saha dışında da omuz omuza sorunları çözelim, marka değerleri arttıralım diyoruz. Biz bu noktadayız. Yarın belki taraftarımız diyecek ki ‘Bak bağırmadınız, hakkımız yendi 2 puan gitti şampiyonluk gitti’ diyecek. Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk değerlerden feragat etmek kadar önemli değil. İnşallah biz doğruyu yapan taraf oluruz. İnşallah hayretle karşıladığım bazı açıklamaların devamı gelmez” ifadelerini kullandı.

“Takımın gidişatından memnunum”

Kaleci Harun Tekin’in performansı hakkında sorulan soruya Başkan Koç, “Ben oyun ve oyuncu bazında konuşmayayım. Hocamız onu söyler toplantıda. Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsınız, bir tane hata yaparsınız heba olur. Ben takımın gidişatından, arzusundan memnunumum. İnşallah böyle devam eder ve sonunu getirir kısmetse de şampiyonluğa ulaşırız. Başakşehir maçından sonra da söyledim. Biz 10 senede 3 şampiyonluk kaybettik son maçlarda. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz” yanıtını verdi.