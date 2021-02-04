Başkan Mustafa Cengiz: “Beni en çok mutlu eden maç, 2019 yılında şampiyonluğa gittiğimiz Başakşehir maçıydı. Kaç kişi bileğini kırdı. 4 gol attık ikisi sayılmadı. Tabi ki en değerli rakibimiz Fenerbahçe’yi yenmek de çok önemli. Bu cumartesi de oynayacağız

Başkan Mustafa Cengiz: “Beni en çok mutlu eden maç, 2019 yılında şampiyonluğa gittiğimiz Başakşehir maçıydı. Kaç kişi bileğini kırdı. 4 gol attık ikisi sayılmadı. Tabi ki en değerli rakibimiz Fenerbahçe’yi yenmek de çok önemli. Bu cumartesi de oynayacağız.”