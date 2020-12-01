Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol’a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 93-91’lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol’a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 93-91’lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini elde etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Osman Sinan İşgüder xx, Ahmet Tatlıcıxx

Büyükçekmece Basketbol: Anderson xxx 25, Farrell xxx 21, Olaseni xxx 12, Oliver xxx 12, Eldridge xx 11, Ömer Utku Al xx 5, Mert Celep x 3, Enes Berkay Taşkıran x 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x 2, Burak Eşlik x

Başantrenör: Özhan Çivgin

Fenerbahçe: Brown xxx 21, Eddie xxx 17, Vesely xxx 16, Kenan Sipahi xx 12, Ali Muhammed xx 9, Pierre x 5, Ahmet Düverioğlu xx 8, Melih Mahmutoğlu x 3, Ulanovas x

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 28-29 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-67 (Büyükçekmece lehine)

Normal süre: 82-82
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