Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, koşu, stretching ve 5’e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
İdmana dizindeki ödem geçmeyen Cenk Tosun katılmadı.Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.