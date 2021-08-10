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Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ı İstanbul’a getirdi

Beşiktaş’ın Leicester City ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, İstanbul’a geldi. Ghezzal, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ı İstanbul’a getirdi
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Beşiktaş’ın Leicester City ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, İstanbul’a geldi. Ghezzal, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rachid Ghezzal konusunda siyah-beyazlılar, Leicester City ile bonservis konusunda anlaşmaya varırken, Ghezzal da bugün İstanbul’a geldi. Fransa’nın Lyon ketinden özel uçakla, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Ghezzal, alandan çıkışta basın mensuplarına poz verdi ve ailesiyle birlikte, Beşiktaş Kulübü’nün tahsis ettiği araca binerek alandan ayrıldı.

Cezayirli futbolcu, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmazken, foto muhabirlere poz vererek kendisini bekleyen araca yöneldi.
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