Beşiktaş sahaya indi

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Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün yaptığı idmanla başladı.

Beşiktaş sahaya indi
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Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün yaptığı idmanla başladı.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezon hazırlıkları kapsamında bugün yaptığı idmanla sahaya indi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, Nevzat Demir Tesisleri’inde yapıldı. İdmana, izinli olan Vida ile milli takımda olan Larin katılmadı. Ülkelerinden dönen ve karantinada bulunan Josef de Souza ile Welinton takımla çalışmalarda yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Hasic ile kadro dışı olan Lens de çalışmalara çıkmadı.

Atiba ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Geçen sezonu kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ile Kartal Kayra Yılmaz idmana çıkarken, takımda düşünülmeyen Boyd, Douglas ve Umut Nayir idmanda yer almadı.
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