Beşiktaş, Vodafone Park’taki 300. golünü attı

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta uzatma dakikalarında Montero’nun attığı gol, siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park’taki 300. golü oldu.

Beşiktaş, Vodafone Park’taki 300. golünü attı
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Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta uzatma dakikalarında Montero’nun attığı gol, siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park’taki 300. golü oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta siyah-beyazlıların tek sayısı uzatma dakikalarında Montero’dan geldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Pjanic’in ortasında ceza sahasında yükselerek kafayı vuran Montero farkı 1’e indirirken bu gol siyah-beyazlılar için yeterli olmadı. Montero’nun attığı gol, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin, Vodafone Park’ın açılışından bu yana iç sahada kaydettiği 300. gol oldu.

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