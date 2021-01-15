Bright Osayi-Samuel, sezon sonunda Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Queens Park Rangers ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcu Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Queens Park Rangers ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı. Ocak oyunda görüşmelere açık hale gelen 23 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili resmi internet sitesinden transfer ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."