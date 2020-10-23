Hafta sonunda oynanan Kestelspor mücadelesinde Bayrampaşaspor’un galibiyetinde önemli bir rol oynayan Bünyamin Balat, sezon hedeflerinden bahsetti. 3 maçta 3 galibiyet alan ve 2 maç eksiğiyle zirvenin 2 puan gerisinde bulunan Bayrampaşa’da çıktığı 3 maçta 2 gol atan 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin ligi zirvede bitirmek olduğunu ifade etti. Takımın iyi bir hava yakaladığına dikkat çeken Bünyamin Balat, "Hedefimiz Bayrampaşaspor’u hak ettiği yere taşımak. Bunu başaracak güçte bir ekibiz" dedi.
Bünyamin Balat: "Bayrampaşaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız"
MİSLİ.COM 3. LİG 4. GRUP'TA SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPAN BAYRAMPAŞASPOR'UN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BÜNYAMİN BALAT, HEDEFLERİNİN SEZONU ZİRVEDE TAMAMLAMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
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