Bünyamin Balat: "Bayrampaşaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız"

Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta sezona iyi bir başlangıç yapan Bayrampaşaspor’un önemli isimlerinden Bünyamin Balat, hedeflerinin sezonu zirvede tamamlamak olduğunu söyledi.

Hafta sonunda oynanan Kestelspor mücadelesinde Bayrampaşaspor’un galibiyetinde önemli bir rol oynayan Bünyamin Balat, sezon hedeflerinden bahsetti. 3 maçta 3 galibiyet alan ve 2 maç eksiğiyle zirvenin 2 puan gerisinde bulunan Bayrampaşa’da çıktığı 3 maçta 2 gol atan 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin ligi zirvede bitirmek olduğunu ifade etti. Takımın iyi bir hava yakaladığına dikkat çeken Bünyamin Balat, "Hedefimiz Bayrampaşaspor’u hak ettiği yere taşımak. Bunu başaracak güçte bir ekibiz" dedi.