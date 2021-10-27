Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Pazartesi akşamı oynanacak olan TFF 1. Lig 11. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı
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Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Pazartesi akşamı oynanacak olan TFF 1. Lig 11. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçının biletileri 21.30 itibariyle satışa çıktı. Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak ve Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde; Vip 1.Balkon: 150,00 TL, Batı Alt Tribün: 100,00 TL, Doğu Alt Tribün: 50,00 TL, Doğu Üst Tribün: 30,00 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20,00 TL, TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL.

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