Bursaspor Kulübü: “Artık yeter!”

Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından, 25 yaşında erkek arkadaşı tarafından katledilen Şebnem Şirin için sessiz kalmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Denizli’de yaşanan vahşete sessiz kalmadı. Pamukkale’de 25 yaşındaki Şebnem Şirin’in, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi, ülkede de büyük tepkilere neden olmuştu. Bu korkunç duruma Bursaspor Kulübü de kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: “Artık yeter! Biz artık ‘yeter!’ demekten utanıyoruz!”