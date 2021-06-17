Değirmenköy İsmail Gültekin ile devam

TFF İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Değirmenköyspor önceki gün yaptığı genel kurulla mevcut Başkan İsmail Gültekin’e güvenoyunu verdi ve dönem daha devam kararı aldılar.Değirmenköy’de yapılan kongrede yeniden aday olan İsmail Gültekin güvenoyu kazandı. 7 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunda İsmail Gültekin'in yanı sıra Okan Adalı, Aycan Çevik, Serkan Akgün, Aycan Albayrak, İsmail Gültekin, Serdar Uzun ve Kaan Uygur isimlerinin yer aldığı ifade edildi. Bu arada yeni yönetimin 2021- 2022 sezonunda yoluna teknik direktör Ramazan Onat'la devam edeceği bildirildi. Öte yandan yeni yönetimde de yer alan Okan Adalı'nın da futbol şube sorumluluğuna getirildiği belirtildi.

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