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Dorukhan Toköz, 2020 yılında ilk kez kadroda!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, tam 8 ay 20 gün sonra bir maçta kadroda yer aldı. 6 Ekim 2019’da oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer buldu.

Dorukhan Toköz, 2020 yılında ilk kez kadroda!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, tam 8 ay 20 gün sonra bir maçta kadroda yer aldı. 6 Ekim 2019’da oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer buldu.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu. 8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Konyaspor mücadelesinin kadrosuna alındı.

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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam...
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