Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 30. haftasında Beylikdüzü’nü konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu maçla lig etabını tamamlayan turuncu-beyazlılar, sıralamadaki ilk dört takımın katılacağı play-off etabı ile maçlarına devam edecek.