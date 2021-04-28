Ersan Parlatan: "87. dakikada gol yiyip mağlup ayrılmak üzücü"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "87. dakikada gol yiyerek buradan 1-0 mağlup ayrılmak bizim adımıza üzücü" dedi.Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Galatasaray’ı tebrik ederim. Üzüntülüyüz, 87. dakikada gol yiyerek buradan 1-0 mağlup ayrılmak bizim adımıza üzücü. Bu da yediğimiz golün dakikasına bakınca moral bozucu. Oyuncularımız genel anlamda iyi mücadele etti. Fazla alan vermek istemedik Galatasaray’a. Kendi kalemizin yakınlarında karşılık verip Galatasaray fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyoruz. İlk devre planımız gibi giderken kazandığımız topları iyi kullanabilseydik orada da daha etkili olabilirdik. Bugün buraya eksik geldik. Volkan 1 senedir top oynamıyor. İyi de oyandı. Barış uzun zamandır forma şansı bulamıyordu. Musa da aynı. Bazı fedakarlık yapan oyuncularımız vardı. Galatasaray’a karşı iyi mücadele eden, puan için savaş takımımızı kutlamamız gerekiyor. Bundan sonraki hedefimiz Karagümrük maçına bakıp, 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.