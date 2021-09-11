Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bu antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bu antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.