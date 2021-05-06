Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman sınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla da antrenman noktalandı. Serdar Aziz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Nazım Sangare, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar’ın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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