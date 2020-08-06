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Fenerbahçe Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ SONA EREN 30 YAŞINDAKİ ÇEK OYUNCU FİLİP NOVAK İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Fenerbahçe Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Çek oyuncu Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin’in ardından 4. transferini de açıkladı. Kanarya, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Çek savunma oyuncusu Novak ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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