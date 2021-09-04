Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.