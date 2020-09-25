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Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.

Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.

Fenerbahçe’de futbolcular ve teknik heyetin korona virüs test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."

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