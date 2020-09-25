Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."
Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıktı.
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."