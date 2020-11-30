Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe; Beşiktaş maçında sakatlanan futbolculardan Lemos’un ayak bileğinde kırık tespit edilmediğini, Kemal Ademi’de ikinci derece yırtık, Perotti’nin de diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi’nin yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.