FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Madrid’de

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023’ün İspanya’nın başkenti Madrid’in ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Turnuva 15-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.
FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nın 2019 yılında, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen bir önceki versiyonunda, ABD uzatmalarda Avustralya’yı 74-70 yenerek şampiyon olmuştu.
Bir sonraki FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ise 7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Macaristan’ın Debrecen kentinde düzenlenecek.