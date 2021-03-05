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Fırat, maç sonu primleri ödedi

Silivrispor geçmiş yönetim kurulu üyelerinden iş adamı Cengiz Fırat söz verdiği primi sporcular ödedi.

Fırat, maç sonu primleri ödedi
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TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Silivrispor’un oynadığı Kelkit Belediyespor maçı öncesinde galibiyet primi açıklayan İş adamı Cengiz Fırat 0-0 beraberlikle tamamlanan müsabaka sonrasında vaat ettiği galibiyet primini beraberlikte de takıma dağıttı. Geçmiş dönem Silivrispor yönetim kurulu üyesi Cengiz Fırat vaat ettiği primi müsabaka bitiş düdüğü ile birlikte tüm kadronun hesaplarına yatırıldığı ve ilerleyen günlerde oynanacak zorluk derecesi yüksek maçlarda da aynı şekilde prim vereceği de gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:14
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