Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Onun Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Onun Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Onun Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Onun Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."
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