Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Onun Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Onun Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir."