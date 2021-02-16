Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanılanlar için yasal işlemlerin uygulanmasını istedi

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan dolayı 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanmasını talep ettiğini açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü, 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçına ilişkin savcılığa yapılan başvurular hakkında resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Derbi ilgili yapılan hukuki işlemler hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig’de 6 Şubat 2021 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe maçında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde;

1 - Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği ’riyakar’ ve ’şark kurnazı’ ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun’un 22. maddesi,

2 - Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3 - Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4 - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 6222 sayılı Kanun’un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun’un 21. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir."