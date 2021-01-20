Galatasaray’da 6 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisine göre Denizlispor’a karşı 11’de 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre Denizli karşısında 11’de 6 değişiklik yaptı. Terim; Okan, Luyindama, Şener, Oğulcan, Etebo ve Diagne’nin yerinde Muslera, Linnes, Donk, Feghouli, Emre Akbaba ve Ryan Babel’e görev verdi.

Muslera, 220 gün sonra sahada

Fernando Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu. Uruguaylı file bekçisi 220 gün sonra formasına kavuştu.

Arda Turan’da pazubendini Muslera’ya verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Arda Turan’ın soyunma odasında kaptanlık pazubendini çıkarıp, Fernando Muslera’ya verdiğini açıkladı. Muslera, Denizlispor karşısına kaptan olarak çıktı.

6 eksik

Radamel Falcao, Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir sakatlıklarından dolayı, Mbaye Diagne ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Yılbaşı gecesi talihsiz bir olay yaşayan ve yararlanan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunmuyor.

Hücumda Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’nin yerinde Ryan Babel görev aldı.

Sofiane Feghouli 4 maç sonra 11’de

Sakatlığının ardından takıma dönen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son olarak Trabzonspor mücadelesinde oynamıştı. Feghouli, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte 4 maç sonra sahadaki yerini aldı. Başarılı futbolcu, mücadeleye 11’de başladı.

Sarı-kırmızılılar, Denizlispor karşısına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekliyor.