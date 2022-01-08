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Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor’a mağlup olan Galatasaray’da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor’a mağlup olan Galatasaray’da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ’Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?’ tezahüratı yaptı. Taraftarlar, futbolculara da ’Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese’ diye tezahüratta bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nu istifaya çağırdı.

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