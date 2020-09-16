Geleceğe Smaç’tan online voleybol projesi

Eczacıbaşı Spor Kulübü ve Es Voleybol işbirliği ile yürütülen Geleceğe Smaç projesi tarafından voleybol konulu uzaktan eğitim programı hayata geçirildi.

Kurulduğu günden bu yana binlerce kız çocuğunun hayatına dokunan Eczacıbaşı Spor Kulübü, 2015’ten itibaren Es Voleybol ile Geleceğe Smaç projesi adı altında spor okulu çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya başladı. Yaşanan pandemi döneminde çalışmalarını dijital dünyaya aktaran Geleceğe Smaç ekibi, e-voleybol hizmetini hayata geçirdi.

Antrenörlerin ve sporcuların evlerinde eğitimlerine devam etmelerini sağlayan sistemde, farklı yaş grupları ve kategorilere göre oluşturulan antrenman programları yer alıyor. Canlı eğitimlerle organize bir şekilde verilen derslerde temel voleybol teknikleri, temel kuvvet ve koordinasyon çalışmaları ve benzeri konularda yine antrenörler için hazırlanmış videolar da bulunuyor.

Voleybolu dijital dünyaya taşıyarak, pandemiden kaynaklı eğitim alanında yaşanabilecek kısıtlamaların önüne geçmek hedeflenirken, e-voleybol ile antrenörler ve sporcular voleybol bilgilerini geliştirecek ve bu sayede sporun içinde kalmaya devam edebilecekler. Program paketleri ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi www.evoleybol.net sitesinde.