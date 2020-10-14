Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Millileri yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin sahsında konuk ettiği Sırbistan müsabakasında Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı.

Türkiye, Uluslar B Ligi 3.Grup’ta Sırbistan’ı konuk etti. Rusya deplasmanında Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan maçında da tribündeki yerini aldı. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.