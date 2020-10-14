Türkiye, Uluslar B Ligi 3.Grup’ta Sırbistan’ı konuk etti. Rusya deplasmanında Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan maçında da tribündeki yerini aldı. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Millileri yalnız bırakmadı
GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, TÜRKİYE’NİN SAHSINDA KONUK ETTİĞİ SIRBİSTAN MÜSABAKASINDA AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI.
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