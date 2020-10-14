banner3088

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Millileri yalnız bırakmadı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, TÜRKİYE’NİN SAHSINDA KONUK ETTİĞİ SIRBİSTAN MÜSABAKASINDA AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Millileri yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin sahsında konuk ettiği Sırbistan müsabakasında Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı.

Türkiye, Uluslar B Ligi 3.Grup’ta Sırbistan’ı konuk etti. Rusya deplasmanında Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan maçında da tribündeki yerini aldı. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cengiz Ünder ilk 11’de
Cengiz Ünder ilk 11’de
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3212