Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda hazırlık maçında karşılaştığı Belarus’u 56-52 mağlup etti.

Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52
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FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda hazırlık maçında karşılaştığı Belarus’u 56-52 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Serhat Büker xx, Ahmet Tatlıcı xx

Türkiye: Olcay Çakır Turgut xxx 9, Tuğçe Canıtez xx 5, Meltem Yıldızhan xx 4, Şerife Alperi Onar xxx 10, İnci Güçlü xx 7, Asena Yalçın x, Sevgi Uzun xxx 8, Manolya Kurtulmuş x 2, Özge Yavaş x 2, Bahar Çağlar Ökten xx 7, Holingsvorth x 2, Harika Gözde Eldaş x

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Belarus: Rytsikiva x 2, Ziuzkova xx 4, Malashka xx 4, Papova xxx 16, Hasper xx 6, Karasevich x, Verameyenka xxx 13, Vasilevich xx 5, Brych x, Harbachova x, Inkina x 2

Başantrenör: Trafimava Nataliya

1. Periyot: 15-13 (Belarus lehine)

Devre: 29-27 (Belarus lehine)

3. Periyot: 44-35 (Türkiye lehine)
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