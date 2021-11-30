İsmet Taşdemir: “Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum”

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Başakşehir’i deplasmanda penaltı atışları sonucu eleyen Bodrumspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından konuştu. Buraya sonuç odaklı gelmediklerini söyleyen Taşdemir, oyuncularını da tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini penaltılarla eleyen Bodrumspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçla ilgili çok fazla değerlendirecekleri bir şey olmadığını söyleyen Taşdemir, “Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Türkiye’nin 1 sezon önceki şampiyonu, diğer tarafta 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışan bir takım. Oyuncu kardeşlerim çok iyi mücadele etti. Alan ve zaman vermemeye çalıştılar. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim” dedi.

Bugünkü maç öncesinde turu geçmek ya da sürpriz yapmak gibi bir düşünceyle sahaya çıkmadıklarını da söyleyen Taşdemir, “Maç odaklı gittim, sonuç odaklı gitmedim. Özellikle kupada sonuç odaklı gitmedim. İdmanlarda çok iyi olan ve gelecek için ümit veren oyuncularımız vardı. Onları gördüğümüz için çok mutluyum. Skor odaklı gitmedim ve keyif veren bir futbol oynamalarını istedim. Oyuncuları tebrik ederim” açıklamasını yaptı.