İtalya Süper Kupası finali TRT Spor’da

Juventus ile Napoli’nin karşı karşıya geleceği İtalya Süper Kupası finali 20 Ocak Çarşamba saat 23.00’te canlı yayınla TRT Spor ekranlarında olacak.

İtalya Süper Kupası, TRT Spor ekranlarında sahibini bulacak. Futbolseverler, Juventus - Napoli İtalya Süper Kupası finalini yarın saat 23.00’ten itibaren TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Hafta sonu Inter’e 2-0 mağlup olan Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, süper kupa karşılaşmasında Napoli’yi yenerek nefes almak istiyor.

Korona virüs ile teknik direktör Gattuso’nun kalıtsal hastalığının nüksetmesi nedeniyle sezon başından bu yana neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmak zorunda kalan Napoli, geçtiğimiz sezon kupa finalinde mağlup ettiği Juventus’u bir de süper kupa mücadelesinde geçmeyi hedefliyor.

Juventus - Napoli İtalya Süper Kupası finali yarın saat 23.00’te canlı yayınla TRT Spor’da.