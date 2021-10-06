Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nın ikinci gününde Kaan Kahriman ve Ertuğrul Seçgin, Dünya ikincisi oldu.

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Erkekler 61 kiloda yarışan Kaan Kahriman koparmada 123 kilo ile altın, silkmede 141 kilo ile 4., toplamda ise 264 kiloluk derecesiyle Yıldızlar Dünya ikincisi oldu. 55 kilo da yarışan Ertuğrul Seçgin ise koparmada 98 kilo ile 4., silkmede 123 kilo ile bronz toplamda ise 221 kiloluk derecesiyle Yıldızlar Dünya ikinciliğini elde etti.

Şampiyonanın ikinci gününde millilerin madalya sayısı 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalyaya ulaştı. Yarın 49 kiloda Medine Bilicier ve Nurgül Yüksel saat 12.00’de madalya mücadelesi verecek.