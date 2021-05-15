Karagümrük, Olimpiyat’ta başladı, Olimpiyat’ta bitirdi!

Süper Lig’de sezonun son maçında Denizlispor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Karagümrük, 9 statta ev sahipliği yaptığı 2020-2021 sezonun başladığı statta bitirdi!36 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen ve iyi bir sezon geçiren Karagümrük, bu sezon ligin en çok gezen ekibi oldu. Ligde iç sahada oynadığı 20 maçta 8 farklı statta rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası’nda ise rakipleriyle Vefa Stadı’nda karşı karşıya gelmişti. Toplamda 9 farklı statta ev sahipliği yapan Karagümrük, 2 maçını da İstanbul dışında oynamak zorunda kalmıştı. 12 Eylül 2020 tarihinde 36 yıl sonra Süper Lig’deki ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Yeni Malatyaspor’a karşı çıkan Karagümrük, ligde sezonun son maçını da yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadı. Bu sezon Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı, Vodafone Park, Necmi Kadıoğlu Stadı ve Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda rakipleriyle karşı karşıya gelen Karagümrük, Konyaspor’la Kocaeli Stadyumu’nda, Antalyaspor’la da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşı karşıya geldi.