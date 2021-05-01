Karate 1 Premier Lig’de üç bronz şansı

Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabının ilk gününde A Milli Takım bir kategoride finale yükselirken, dört sporcumuz da bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonda sabah seansında finale yükselen Erkek Kata Milli Takımı ve Dilara Bozan’ın ardından üç karatecimiz de üçüncülük şansı yakaladı.

Altice Arena’da 87 ülkeden 740 sporcunun mücadele ettiği turnuvada erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ve Muratcan Deniz pazar günü bronz madalya maçına çıkacak. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Azeri Tural Aghalarzade’yi hakem kararıyla yenen Burak Uygur, üçüncü turda İspanyol Sami Ennhaikili’yi 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İtalyan Luca Maresca’yı 2-0 ile geçen Uygur, yarı finalde Avrupa şampiyonu Fransız Steven Da Costa’ya 1-0 yenilerek üçüncülük maçına kaldı. Aynı kiloda mücadele eden Muratcan Deniz de ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa’ya 3-2 mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinden sonra repesaj maçlarına kalan genç karatecimiz, Polonyalı Sabiecki, İtalyan De Vivo ve Macar Tardissi’yi yenerek bronz madalya için mücadele etme şansı yakaladı.

Kadınlar komite 55 kiloda Tuba Yakan da ikinci turdan başladığı turnuvada önce İspanyol Carlota Fernandez Osorio’yu 8-1, üçüncü turda ise Estonyalı Li Lirisman’ı hakem kararıyla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İtalyan Anita Pazaglia’yı hakem kararıyla yenen tecrübeli sporcumuz yarı final maçında Mısırlı Yassmin Attia’ya 8-0 yenilerek final şansını kaybetti.

Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabında yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, kadınlar komite 61, 68, +68, erkekler kumite 84 ve +84 kilo müsabakaları yapılacak.