Karate 1 Premier Lig’de üç bronz şansı

Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabının ilk gününde A Milli Takım bir kategoride finale yükselirken, dört sporcumuz da bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonda sabah seansında finale yükselen Erkek Kata Milli Takımı ve Dilara Bozan’ın ardından üç karatecimiz de üçüncülük şansı yakaladı.
Kadınlar komite 55 kiloda Tuba Yakan da ikinci turdan başladığı turnuvada önce İspanyol Carlota Fernandez Osorio’yu 8-1, üçüncü turda ise Estonyalı Li Lirisman’ı hakem kararıyla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İtalyan Anita Pazaglia’yı hakem kararıyla yenen tecrübeli sporcumuz yarı final maçında Mısırlı Yassmin Attia’ya 8-0 yenilerek final şansını kaybetti.Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabında yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, kadınlar komite 61, 68, +68, erkekler kumite 84 ve +84 kilo müsabakaları yapılacak.