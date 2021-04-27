Kartal’da hedef belli: Kazan ve bekle

Süper Lig’de adım adıma şampiyonluğa koşan lider Beşiktaş, Rizespor deplasmanında boy gösterecek. Siyah-beyazlılarda tek hedef, Karadeniz’den 3 puanla dönerek rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek.
Kartal 12 maçtır mağlup olmuyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a son 12 resmi maçta mağlup olmadı. 10 lig, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine galibiyet şansı tanımayan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 10 galibiyet alırken 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında ligde oynanan mücadeleden 6-0’lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası karşılaşmasından da 1-0’lık galibiyetle ayrılarak rakibini saf dışı bırakmıştı. Teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun’u oturttuktan sonra çıkışa geçen Çaykur Rizespor ise, yeni hocasıyla çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 14 puanla puanını 42’ye çıkaran ve düşme hattından uzaklaşan Karadeniz ekibi, düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor. Yarın saat 20.30’da Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Beşiktaş’ın Rizespor deplasmanında şu 11’le sahada olması bekleniyor:Ersin - Dorukhan, Vida, Welinton, N’Sakala - Josef - Ghezzal, Atiba, Ljajic, N’Koudou - Gökhan Töre.