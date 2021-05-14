Kerem Aktürkoğlu: "Geçen seneden bu yana çok büyük sıçrayış oldu"

Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı’na davet edilmesiyle ilgili olarak, "Benim için bu sene çok güzel geçiyor. Geçen seneden bu yana çok büyük sıçrayış oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Ailemi gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum" dedi.Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki son antrenmanda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı’na seçilmesiyle ilgili duygularını dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Benim için bu sene çok güzel geçiyor. Gururlu bir sene geçiriyorum. Geçen seneden bu yana çok büyük sıçrayış oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Ailemi gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah orayı hem takımımı, hem ailemi, hem ülkemi güzel bir şekilde temsil ederim" ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor maçı ve şampiyonluk için ise 22 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlıyız. Ama aynı zamanda maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Hocamız da güzel konuştu bizimle, maça iyi motive etti. Güzel çalışıyoruz. Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağız, kazanmak için her şeyi yapacağız. Bundan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz" açıklamasında bulundu.