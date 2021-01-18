Mesut Özil İstanbul’da

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil, İstanbul’a geldi.

Mesut Özil İstanbul’da

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil, İstanbul’a geldi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü Özil, saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe ve kızıyla beraber genel havacılık terminaline giriş yaparken, kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı. Mesut Özil terminalden çıkışı esnasında basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz verdi.

Özil, daha sonra ailesiyle birlikte kendilerini bekleyen araç ile havalimanından geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.
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