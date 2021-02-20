Orhan Çıkırıkçı: "İkinci sarı karttan adamımızı atıyor, adamın ilk sarı kartı yok"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Eduart Rroca’nın kırmızı kartıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer Ümraniye maçının tekrarlanmasını istiyorlarsa bizde de hakem ikinci sarı karttan adamımızı atıyor. Adamın ilk sarı kartı yok. Bunu nasıl yapacağız. Federasyon nasıl bir karar verecek bilemiyorum" dedi.TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyun başında bir gol yedik, 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyunun son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Eğer Ümraniye maçının tekrarlanmasını istiyorlarsa bizde de hakem ikinci sarı karttan adamımızı atıyor. Adamın ilk sarı kartı yok. Bunu nasıl yapacağız. Federasyon nasıl bir karar verecek bilemiyorum. Hakemlere çok fazla söz söylemek istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.