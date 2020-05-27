Osmanlıspor kuvvet çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, tempoyu düşürmeden bugün de çift antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi.
Mor-sarılılar, Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular 24 dakika dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde mor-sarılı ekip, 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı. Günün ikinci antrenmanı 24 dakikalık dayanıklılık koşusu ve akabinde yapılan açma-germe egzersizleriyle son buldu. 1 saat 40 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılmadı.