Prof. Dr. İbrahim Ziyal: "Seçimin olma ihtimalini düşük görüyorum"

Galatasaray’da 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçim genel kurul toplantısı öncesinde kulübün önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İbrahim Ziyal, seçimin yapılma ihtimalini düşük olarak gördüğünü söyledi.

Galatasaray Yönetimi, 19-26 Aralık tarihlerinde olağanüstü seçim genel kurul kararı alırken, Burak Elmas ve Metin Öztürk aday olacağını açıklamıştı. Ancak pandemi nedeniyle belirtilen görüşler kafalarda soru işareti bıraktı. Camianın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İbrahim Ziyal de seçimin olma ihtimalini düşük olarak gördüğünü söyledi. İçinde bulunulan şartlar nedeniyle seçim olma ihtimalini son derece düşük olarak gördüğünü ifade eden Ziyal, "Olağan seçim takvimine 4 ay kala olağanüstü seçime gidilmesini doğru bulmuyorum. 2 sene önce de benzer bir süreçte o dönemki başkanımızın kararına karşı çıkmıştım. Bu süre, olağan seçim takviminden 1-1,5 sene önce belki kulübümüze yarar sağlayabilirdi. Başkanımızın rahatsızlığının hemen sonrasında, yaz başlamadan ve pandemi tekrar bu seviyelere gelmeden önce hızlı bir seçim yapılması benim de ısrarcı olduğum bir konuştu. Her şeye rağmen seçim olursa, bir süredir hazırlanmakta olan ve halen aday olmayı düşünen başkan adaylarından seçimi hangisi kazanır ise kazansın, bu 4 aylık dönemde oldukça yıpranacaklarına inanıyorum. Dolayısıyla bu adayların mayıs ayındaki seçime daha iyi hazırlanıp, kazananın 3 senelik bir süreye hak kazanarak, Galatasarayımıza daha uygun şartlarda hizmet etmesi doğru olacaktır" diye konuştu.

"Çatı adayı sözü kulağa hoş gelmemekte"

Açıklanan seçim tarihlerinin ardından bazı üyelerin çatı adayı altında birleşerek seçime gidilmesi hususunda yaptığı söylemlerle ilgili de konuşan Ziyal, "Çatı adayı sözü çoğunluğun kulağına haklı bir şekilde hoş gelmemekte. Dolayısıyla bu sözcüğü geride bırakarak, dört aylık dönemi bir ’Ağabey’ idaresindeki yönetimin götürmesi, pandemi izin verirse de 2021 Mart ayında Mali Genel Kurul yapması, ibra-ibrasızlık işlerini önce bir halletmesi, daha sonra mayıs ayında yapılacak seçimde tekrar aday olmadan olağan seçimli genel kurulu tarafsız olarak yapması daha uygun olacaktır. Böylece, mayıs ayında yapılacak olan olağan seçimde seçilen aday çok daha rahat ve uzun çalışarak projelerini uygulama imkanı bulacağı 3 yıl süreye hak kazanacaktır. Bunun dışındaki her türlü gelişme Galatasaray’ı ve bizleri fazlaca yoracaktır. Aralık ayında seçimin olma ihtimalini oldukça düşük gördüğümü vurgulamak isterim" diye konuştu.