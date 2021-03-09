Red Bull Challengers, Runatolia’da şehre izini bıraktı

Türkiye’nin en önemli maratonlarından Runatolia Maratonu 7 Mart 2021 Pazar günü Antalya’da koşuldu. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen organizasyona 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporsever katıldı. Sezonun ilk maratonu olarak görülen Runatolia’da Red Bull Challengers üyeleri de şehre izini bırakmak için ilk adımlarını attı.
Red Bull Challengers üyeleri Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Ankarunning, No Reason Co., Karşıyaka One Team’in yer aldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km. ve takımlar koşularında birinciler belli oldu.Koşucular, AKM önünden başlayan ve yine aynı noktada tamamlanan maratonda kat ettikleri kilometreleri online haritaya yansıttılar.